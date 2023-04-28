Комик Павел Воля представил следующего гостя своего нового вечернего шоу

Недавно на ТНТ прошла премьера нового шоу под названием «Шоу Воли». Ведущим программы является резидент Comedy Club Павел Воля. Гостем очередного выпуска передачи станет известный актер Сергей Брунов. Об этом сам телеведущий написал в социальной сети.

«30 апреля 2023 в 21:00. Шоу Воли на канале ТНТ», — написал Павел Воля.

Также комик опубликовал фото Ильи Соболева и Сергея Бурунова.

Необходимо напомнить, что стартовал первый выпуск новой развлекательной передачи в середине апреля 2023 года на ТНТ. В рамках вечерней программы муж Ляйсан Утяшевой вместе со своими гостями обсуждают актуальные новости в юмористической форме.