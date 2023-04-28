«КП»: Вскрылся грандиозный обман с покупкой замка Аллы Пугачевой

Светский хроникер Илья Саглиани заявил, что Стас Барецкий, который сообщил о покупке замка Аллы Пугачевой, к подмосковной недвижимости не имеет никакого отношения. Как пишет КП", данную информацию подтвердили многие представители шоу-бизнеса.

Барецкого в стране забыли, он решил на волне продаж замка о себе напомнить. Такой дешевый хайп, - считает Саглиани.

С ним согласен Сергей Дворцов. По данным продюсера, замок в Грязи купил иной бизнесмен.

Этот товарищ - шоумен. Комментарий, что он хочет сделать из дома морг-крематорий, неадекватный. Это ложь, чушь, не мог он ничего купить. Хотя бы головой думал... Пускай мне лично документы покажет, с кем вел переговоры. У меня источники достоверные, что совершенно другой бизнесмен приобрел особняк, - возмутился Дворцов.