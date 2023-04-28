Кристина Орбакайте сделала официальное заявление о переносе гастрольного тура по Германии

Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени проводит в Штатах, где живут ее супруг Михаил Земцов и дочь Клавдия.

При этом дочь Примадонны активно гастролирует по миру. Для съемок или концертных выступлений она изредка приезжает в Россию. Но решение исполнительницы выступать в восьми городах Германии вызвало среди россиян негативную реакцию. Публика упрекает Орбакайте в непатриотическом поступке из-за того, что она собиралась петь 9 мая перед немецкими зрителями.

Добавим, что предстоящие концерты Кристины в Германии были анонсированы в феврале, однако переносились из-за пандемии коронавируса COVID-19. Цены на билеты варьировались от 2,2 тысячи до 11,5 тысячи рублей. Гастрольный тур должен был начаться 29 апреля, а закончится на майские праздники выступление городе Ратинген.