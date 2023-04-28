Порой актеры жертвуют своим здоровьем и даже жизнью ради съемок в тех или иных сценах. Нередко артисты и каскадеры становятся инвалидами в процессе съемок фильма.

Так, Евгений Матвеев дважды мог погибнуть. Во время съемок «Поднятой целины» он получил травму колена, упав с лошади. После разрыва мениска левого колена актеру сделали операцию.

Второй случай с серьезной травмой позвоночника произошел в Николаеве (Украина). Актер должен был проехать по стадиону в тачанке, которая была запряжена лошадьми. Он упал на асфальт, после чего два года был прикован к постели.

На съемках ленты «Гарри Поттера» дублер Дэниэла Рэдклиффа Дэвид Холмс сломал шею. Он навсегда остался парализованным после этого трюка. Сегодня он также передвигается на инвалидной коляске.

На съемках картины «Обитель зла: Последняя глава» дублерше Оливии Джексон после падения с мотоцикла разорвало часть лица и потребовалось проведение ампутации руки. Каскадерша долго находилась в коме, перенесла несколько тяжелых операций.

Руби Роуз, известная ролью в сериале «Бэтвумен», во время выполнения прыжков повредила позвоночник, заработав две грыжи.