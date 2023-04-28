«МК»: Никита Михалков предостерег мировые киносмотры о глобальном наступлении Китая

Вчера завершился 45-й Московский международный кинофестиваль. Напоминал он смотр фильмов Латинской Америки, регулярно проводимых по всему миру и популярных в Европе. Кинематографисты в столицу России приехали из дальних стран: Аргентины, Японии, Мексики, Китая... Основная часть наград отправилась в Латинскую Америку. В этом году ее представляли молодые и талантливые режиссеры. Но также немало призов досталось китайцам, пишет МК.

Так, китайский режиссер Дунцян Чжуан представлялкартину «Трава» («Азиатская медь»), снятую на родине молодого кинодеятеля - в провинции Фуцзянь, которая больше похожа на мегаполис. Его герой упоминает «Войну и мир» Льва Толстого, а также себя сравнивает с Николаем Ростовым.

К тому же, в короткометражном конкурсе победу одержала китайская лента «Всё» Лу Хэлая. Немного позже Никита Михалков высказался о глобальном наступлении Китая:

«Мой коллега извинялся за то, что он говорит по-китайски. В следующий раз в Берлине или Каннах тебе извинятся не придется. Тебя все поймут».