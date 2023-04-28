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Причиной смерти 82-летнего режиссера России Евгения Басилашвили стала остановка сердца

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Причиной смерти 82-летнего режиссера России Евгения Басилашвили стала остановка сердца
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Фото из открытых источников

Актриса Ольга Алешина раскрыла причину смерти коллеги Евгения Басилашвили. По ее информации, у артиста остановилось сердце.

Просто не выдержало сердце, - коротко отметила Алешина.

Актриса добавила, что серьезные проблемы со здоровьем у кинорежиссера начались несколько лет назад. Коронавирус только усугубил эту ситуацию. До последних лет своей жизни кинодеятель преподавал во ВГИИК, общался со студентами.

Скончался Басилашвили 26 апреля на 83 году жизни. Он работал в качестве режиссера в Тбилисском русском ТЮЗе, также трудился в волгоградском Театре юного зрителя.

В 1986 году артист снялся в драме «Давай поговорим». Также являлся постановщиком постановки «Али-баба и сорок разбойников» и спектакля «Прощай, овраг».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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