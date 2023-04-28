В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы
Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет
В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной
Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени
В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя
Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил
Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом
Употребление каши с молоком на завтрак может навредить здоровью человека. Об этом гражданам РФ рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По
Политолог Геворг Мирзаян считает, что штаб-квартира ООН больше не должна располагаться в Нью-Йорке. Недавно руководитель российского