Режиссер кинофильма «Вызов» ответил на слухи о потере записей с камер МКС

Режиссер нового фильма "Вызов" Клим Шипенко решил лично ответить на слухи о том, что съемочная группа потеряла записи с камер МКС.

По информации кинодеятеля, он действительно ожидал такую опасность, поэтому подстраховался. Режиссер решительно отверг сплетни в СМИ о замене аутентичного материала.

"Конечно же, это фейк! Озвучен самый страшный кошмар режиссера — это потерять материал, когда столько всего было потрачено: и сил, и энергии, и денег", - сказал Шипенко в эфире нового выпуска программы "Кино в деталях".

Как уточнил создатель фильма, из этого страха была составлена газетная "утка". Чтобы не случилось подобной ситуации, Клим заранее позаботился о копиях съемок "Вызова".