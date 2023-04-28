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РИА Новости: Опубликован список артистов СССР и России, которые воевали за свою Родину

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РИА Новости: Опубликован список артистов СССР и России, которые воевали за свою Родину
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Фото из открытых источников

Извание РИА Новостие рассказывает, какие актеры театра и кино принимали участие в боевых действиях за Родину. Среди тех, кто побывал на фронте, Юрий Никулин, принявший участие в финской войне и ВОВ (Великой Отечественной войне). Он участвовал в снятии блокады Ленинграда, День Победы актер встретил в Прибалтике.

Также нужно отметить Анатолия Папанова, котрый в ВОВ сражался на Харьковском направлении. Его лучший друг Алик Рафаевич погиб у него на глазах. После ранения артисту ампутировали стопу и комиссовали.

Воевал на передовой Зиновий Гердт. Его тяжело ранило во время разминирования полей. На фронте побывал Алексей Смирнов, который прошел Отечественную войну и был награжден.

Иннокентий Смоктуновский во время боевых действий попал в плен, был в окружении, встретился с партизанами, но при этом чудом избежал смерти и ранений.

На фронте в качестве санитарки отметилась Элина Быстрицкая. Рядом с ней работали также ее сестра и мать. Стоит вспомнить о Владимире Басове, который на войну пошел добровольцем. Он был командиром минометной батареи, а закончил сражение в звании капитана.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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