Российский актер Алексей Кравченко честно сообщил о своем отношении ко Дню Победы

Российский актер Алексей Кравченко сыграл немецкого диверсанта в сериале «Операция "Неман"», снятом ко Дню победы. Артист честно сообщил, как относится к этому празднику.

В ленте по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» Кравченко досталось роль Ивана Мищенко, который попытался помешать наступлению Красной Армии. На презентации картины актер признался, что День Победы для него всегда праздник. Он вспомнил, как в детстве, играя с друзьями, ребята дрались за то, кто будет играть за немцев, а кто за русских.

Был пионером, ездил в пионерские лагеря. Помню встречи с ветеранами, линейки, музеи… Мой дедушка на фронте не был, он ремонтировал военную технику, поэтому не могу похвастаться героическими рассказами, которые можно услышать от моряка и летчика. Однако его фразу: "Все для фронта, все для победы!" часто слышал, — вспомнил актер.