Российский актер Алексей Кравченко честно сообщил о своем отношении ко Дню Победы

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая
Филипп Киркоров уже провел пять сольных выступлений в Петербурге. Сейчас он представляет новую шоу-программу в Москве. На минувшей неделе поп-король
В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной
В 2020 году году младший сын певицы Валерии официально зарегистрировал свой брак. Спустя некоторое время он стал отцом. Его жена Лиана Волкова в 2021
Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет
Основной целью ЧВК «Вагнер» в Африке является борьба с терроризмом и помощь независимым странам в освобождении от вооруженных группировок. Об этом
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США (Johns Hopkins University) разработали новый лекарственный гель, убивающий до 100% раковых опухолей
Острая кишечная инфекция (ОКИ) – достаточно обширная группа инфекционных заболеваний. Ее часто можно спутать с отравлением, поскольку они имеют