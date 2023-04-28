Стало известно, чем закончился 6-й сезон телесериала «Невский»

В пятницу, 28 апреля, на НТВ зрители увидят финал 6-го сезона телесериала «Невский». Поклонники смогут посмотреть 29 и 30 эпизоды.

К финальным эпизодам шестого сезона известно, что Фома перехитрил Лесника, с помощью Семенова и должника Михайлова и даже Окунько убрал с дороги родственника.

Любимов с супругой ждут, когда смогут забрать домой приемную Женю, но, по словам директора интерната, объявился папа ребенка. Максимов объявляет Семенову, что совсем не знает свою Белову. Жена Паши призналась лишь в убийстве собственного жениха, но других секретов вроде как у них нет.

В последних эпизодах майор Семенов метко увернется от пули, однако подставит любимую женщину. Что еще будет в оставшихся двух сериях «Невского», для которых сценаристы припасли все самое неожиданное и интригующее, скоро узнаем.

