StarHit: Михальчик рассказала о словах Чуриковой про издевательства Шульгина

За Александра Шульгина, которого на днях Яна Чурикова обвинила в издевательствах и даже тирании, заступилась звезды «Фабрики звезд — 3» Юлия Михальчик. По информации издания StarHit, девушка не стала захотела говорить о подробностях их отношений.

Ранее ведущая говорила, что исполнительница встречалась с экс-мужем певицы Валерии, однако прекратила отношения из-за весьма агрессивного поведения продюсера. Подтверждать эту информацию участница музыкального шоу не стала.

"Благодарна ему за все! За песни, за труд, за желание помочь, сделать меня лучше в профессиональном плане. Александру Валерьевичу слова благодарности. Пою его песни до сих пор, у него нет ко мне нет никаких претензий," сказала Юля.

Михальчик комментировать слухи о рукоприкладстве со стороны Шульгина отказалась. Сам продюсер на происходящее вокруг его персоны не реагирует.