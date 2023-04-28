Татьяна Брухунова рассказала, как неизвестный мужчина нахамил ей в театре

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как однажды неизвестный мужчина нахамил ей в театре прямо во время просмотра спектакля.

Зритель встал не вовремя со своего места, поэтому загородил блогеру обзор сцены. Татьяна вежливо попросила его сесть на место, однако он заявил, что будет делать все, что захочет.

«Тогда сказала ему, смотрите, сзади меня сидят другие люди, им, так же как и мне, ничего не видно из-за вашей спины. Он отвечает: "Это их проблемы!"» — вспоминает Бруханова.

Также жена юмориста в социальных сетях призналась, что не понимает, как нужно реагировать на подобное поведение. Подписчики женщины уверены, что если бы рядом сидел Евгений Петросян, зритель не позволил бы себе такого хамского отношения.