Участник шоу «Голос» Зотов заявил о конкуренции между Пресняковым и Гагариной

Участник 11 сезона вокального телешоу «Голос» Влад Зотов признался, что накал между Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым делает проект интереснее.

«Со стороны кажется юмористичным. Они стараются друг над другом подшучивать, а не конкурировать. Конкуренция всегда будет присутствовать. Каждый наставник хочет, чтобы его подопечный выиграл. Накал, который создают Пресняков и Гагарина, делает проект интереснее, динамичнее», — сказал певец.

Зотов отмечает, что конкуренция между членами жюри зрителям интересна. По словам артиста, «Голос» - это в том числе конкурс для наставников, поскольку каждый старается проявить себя с самой лучшей стороны.

Музыкант добавил, что не все участники и победители шоу становятся «звездами». Проект нужен для того, чтобы молодому исполнителю пополнить багаж, чтобы о начинающем артисте узнала аудитория.