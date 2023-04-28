В Чайковском отменили патриотический спектакль «Смерти нет» о событиях на Украине

В Чайковском МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» отменили постановку «Смерти нет» о событиях на Украине 2014 года. В ней отказались принимать участие пятеро актеров. Вчера уволили художественного руководителя Александра Борисова, который этот проект задумал.

По информации Борисова, некоторые артисты не скрывали своих взглядов начиная с прошлого года, а один из них уехал из РФ во время проведения мобилизации. Начался демарш с двух актеров. В итоге запланированную на 6 мая премьеру отменили. Как сообщается, у Борисова с одобрения управления культуры муниципалитета начался конфликт с театральной труппой, он попытался сменить репертуарную политику. Из-за этого 14 человек ушли за год его работы. Последней каплей стал спектакль Захара Прилепина. Частично эти слова режиссер подтвердил, отметив, что «изначально его пригласили как антикризисного менеджера»:

«Говорил, что надо приглашать других артистов, что будем работать с материалами, однако руководство за репертуар испугалось».

Официально с ним трудовые отношения прекращены по ТК РФ Ст. 278 — без объяснения причин. Однако в устной форме ему пояснили, что причина увольнения кроется в уходе 5-ти артистов из театра.