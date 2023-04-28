В эфире телепрограммы РФ «Малахов» Андрей Губин раскритиковал творчество певца SHAMAN

Тяжелобольной певец из РФ Андрей Губин во время телепрограммы Андрея Малахова раскритиковал творчество молодого артиста-патриота Ярослава Дронова, который выступает на сцене под псевдонимом SHAMAN.

«В наше время, в 90-е годы, это смотрелось старомодно, сейчас 2023 год! SHAMAN – для меня нафталин, что ужасно. Там такая музыка, неважно, какие у него тексты. В музыке ничего нового нет», — сказал Губин.

Артист подчеркнул, что для успеха нужно создавать «что-то новое, интересное». Как признался Андрей, сам он старается не в своем творчестве не повторятся и пытается радовать фанатов разными композициями. Исполнитель назвал ошибкой попытки музыкантов вернуть себе былую популярность с помощь аналогов прошлых хитов.