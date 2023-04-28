В Москве завершился 45-й Московский международный кинофестиваль

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной ковровой дорожке.

Карена Шахназарова отметили за вклад в развитие отечественной киноиндустрии. В честь этого режиссеру вручили награду «Золотого Святого Георгия». Специальной наградой удостоили картину «ФИ 1.618» режиссера Теодора Ушева.

Фильм «Три брата» Франциско Папарелья является лучшей в главном конкурсе. Победила в номинации лучший документальный фильм Юлия Бобкова за проект «История российских тюрем. Владимирский централ».

Лучшей актрисой стала Кахо Сэто, лучшим актером признана Фернандо Арсе, а награда за лучшую режиссуру досталась Тонатью Гарсие.

Следует также уделить внимание артисткам, посетившим закрытие Московского международного кинофестиваля. Среди гостей оказались Алена Бабенко и Елизавета Ищенко, Алена Чехова и Анна Снаткина, Михаил Галустян и Мария Погребняк, Анна Калашникова и многие другие.