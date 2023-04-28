Выступление Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце без фонограммы опубликовано в Сети

Филипп Киркоров уже провел пять сольных выступлений в Петербурге. Сейчас он представляет новую шоу-программу в Москве. На минувшей неделе поп-король дал свой второй концерт в Кремлевском дворце, но его пение зрителей не впечатлило.

По всей видимости, певец переоценил свои силы. Зрители уходили разочарованными с его выступления. В Сети появился видеоролик, снятый на последнем концерте артиста. В кадре Киркоров исполнял свою песню «В саду Эдемовом». Филипп еле дышал в микрофон и с трудом пел.

По предположению поклонников, король эстрады еще не восстановился после череды пластических операций. Некоторые зрители отмечают, что после хирургического вмешательства у исполнителя испуганное выражение лица, а рот во время пения полностью не закрывается.