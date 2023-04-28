Захар Прилепин: в Чайковском театре сняли худрука Борисова из-за спектакля про события на Украине

В Чайковском театре уволили худрука Александра Борисова из-за спектакля "Смерти нет" про события на Украине. Об этом проинформировал Захар Прилепин.

"К 5 мая Чайковский театр драмы и комедии должен выпустить премьеру постановки о Великой Отечественной войне и событиях в Украине с 2014 года", — цитирует Прилепин Борисова.

В основу данного спектакля легли рассказы Дмитрия Стешина из книги "Коротко и жутко", а также проза Захара Прилепина. Однако режиссер получил уведомление о прекращении каких-либо трудовых отношений без объяснения причины. В устной форме ему сказали, что такое решение было обусловлено уходом пяти артистов из театра.



"Прямым текстом поясним: актеры ушли в знак протеста, посчитав, что спектакль недопустим", — отметил публицист.

Также добавим, что на официальном сайте Чайковского театра из афиш постановки "Смерти нет" исчезло ее описание и возможность приобрести билеты.