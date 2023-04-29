22-летние Кармен и Лупине Андраде родились сиамскими близнецами. У них одна печень, один кровоток, одна репродуктивная система. Каждая девушка отвечает за одну ногу. Жизнь их не была сладкой, однако они преодолели трудности. Кармен даже начала встречается с парнем.

Познакомилась она с Даниэлем на одном из сайтов знакомств. Там было много любопытных парней с нечестными намерениями, хотя один молодой человек заинтересовался внутренним миром девушки, ее предпочтениями и увлечениями. По словам Андраде, у них сексуальных отношений нет, а их романтические отношения близки к дружбе.

"Мы встречаемся, у нас нет сексуальной близости. Наши отношения — близкая дружба. Обсуждаем помолвку, сначала хотим пожить вместе. Любим детей, но своих не хотим. Мне нравится быть матерью собаки! Ми не можем забеременеть, у нас эндометриоз. Еще принимаем блокаторы гормонов, чтобы менструаций не было", — призналась Кармен.

Также девушка добавила, что у Даниэля хорошие отношения с сестрой Люпиной, которая себя считает асексуальной.