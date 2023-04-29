Экономист Хазин выразил мнение о долларе и евро

Экономист Михаил Хазин выразил мнение о позициях американской валюты доллара и валюты Европейского союза евро в финансовой сфере.

По его мнению, их использование при расчетах в торговле постепенно уменьшается. Он считает, что на финансовую систему большое влияние оказывают международные политические события. Хазин отметил, что политическое руководство западных государств использует доллар и евро для давления на другие государства для решения политических задач. По его мнению, это приводит к тому, что в других государствах начинают переходить в расчетах с доллара и евро на другие валюты. В этих условиях, считает он, эти валюты утрачивают прежнее значение в международной торговле.

«Европа окажется частично в евразийской зоне, частично в долларовой. Все. Африка – как получится», – считает он.