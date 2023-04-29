А вы и не знали! 10 новых сериалов, о которых вы еще не слышали (а зря!)

Если вы еще не знаете, чем заняться в майские праздники, предлагаем вам провести время за сериалами. Публикуем список 10 новинок — не только российских сериалов, но и зарубежных, о которых вы, возможно, еще не слышали!

1. Триллер «Жить жизнь». Дата выхода: 13 апреля, Start;

2. Драма, детектив, триллер «Последнее, что он мне сказал». Дата выхода: 14 апреля, Apple TV+;

3. Фантастика, драма «Сансара». Дата выхода: 6 апреля, Okko;

4. Триллер, криминал, драма, история «Любовь и смерть». Дата выхода: 27 апреля, HBO Max;

5. Триллер, драма «Мерзлая земля». Дата выхода: 7 апреля, Wink, «Кинопоиск»;

6. Комедия «Младшая сестра». Дата выхода: 7 апреля, «Амедиатека»;

7. Комедия «О чём говорят мужчины: Простые удовольствия». Дата выхода: 24 апреля, Start;

8. Мелодрама, комедия «Бора! Дебора». Дата выхода: 12 апреля, ENA, Genie TV;

9. Комедия «На дне». Дата выхода: 27 апреля, Premier;

10. Драма, детектив, триллер «Остров Сент-Икс». Дата выхода: 26 апреля, Hulu.