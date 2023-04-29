Актер Иван Колесников почтил память своего покойного отца и опубликовал архивное видео с ним

Сегодня стало известно о кончине знаменитого российского актера и ведущего Сергея Колесникова. Причиной смерти 68-летнего артиста стал инсульт.

Семья покойного пока что не давала комментариев касательно трагического события в семье. Сын Иван лишь опубликовал в социальных сетях архивное видео, где он вместе с родителями и братом. Публикацию Колесников подписал кратко:

«Папа...»

К слову, у скончавшегося актера осталось двое детей - Иван и Александр, которые родились в браке с третьей женой, дочерью архитектора, художницей Марией Великановой. Супруги прожили вместе 40 лет, не расставаясь до ухода Сергея Валентиновича. Также у популярного артиста, известного по передаче «Фазенда» на Первом канале, есть 3 внучки - все они являются наследницами Ивана.



