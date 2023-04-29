Yandex.RTB

Актер Иван Колесников почтил память своего покойного отца и опубликовал архивное видео с ним

Image 16+
Актер Иван Колесников почтил память своего покойного отца и опубликовал архивное видео с ним
Знаменитости
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о кончине знаменитого российского актера и ведущего Сергея Колесникова. Причиной смерти 68-летнего артиста стал инсульт.

Семья покойного пока что не давала комментариев касательно трагического события в семье. Сын Иван лишь опубликовал в социальных сетях архивное видео, где он вместе с родителями и братом. Публикацию Колесников подписал кратко:

«Папа...»

К слову, у скончавшегося актера осталось двое детей - Иван и Александр, которые родились в браке с третьей женой, дочерью архитектора, художницей Марией Великановой. Супруги прожили вместе 40 лет, не расставаясь до ухода Сергея Валентиновича. Также у популярного артиста, известного по передаче «Фазенда» на Первом канале, есть 3 внучки - все они являются наследницами Ивана.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Они 100% заразятся»: как в Петербурге возник очаг кори и чем она так опасна

Вчера, 22:12

В Екатеринбурге жители пожаловались на нашествие клопов

Вчера, 21:50

Актер Иван Колесников почтил память своего покойного отца и опубликовал архивное видео с ним

Вчера, 21:42

Шоу-бизнес РФ за неделю: Блиновскую задержали, группа «Тату» воссоединилась, Власова – под ИВЛ и ссора Киркорова с Зеленским

Вчера, 21:30

Дмитрий Дибров больше не ведёт шоу «Кто хочет стать миллионером»

Вчера, 21:24

«Это не то, над чем нужно шутить». Что пишут в Сети о новом юмористическом шоу Галустяна

Вчера, 21:12

Великий математик из США Джон Нэш сошел с ума и слег в психбольницу

Вчера, 21:03

Караулова стала новой ведущей программы «Кто хочет стать миллионером»

Вчера, 20:55

22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде сообщили об отношениях с парнем

Вчера, 19:04

МК: У самой старой матери в Украине, родившей в 66 лет, отобрали дочь

Вчера, 18:49

Жена юмориста Петросяна Татьяна Брухунова вступилась за сменившего имидж Киркорова

Вчера, 18:43

Садальский в день рождения Удовиченко признался в своих чувствах к заслуженной артистке

Вчера, 18:33

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева показала свою фигуру в откровенном купальнике

Вчера, 18:27

Наталия Власова впервые вышла на связь после сложной операции и пребывания в коме

Вчера, 18:21

Жанна Эппле заявила о своих планах уехать из Москвы

Вчера, 18:11

Диетолог Нефёдова: Неправильно приготовленный шашлык может нанести здоровью вред

Вчера, 18:03

Каким зрители запомнят заслуженного артиста Сергея Колесникова

Вчера, 17:57

Ларионов проинформировал об интригах в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ

Вчера, 17:47

Валерий Баринов заявил, что актер РФ Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Вчера, 16:10

Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала

Вчера, 15:55

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени
  • Вчера, 22:21

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • Вчера, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать
  • 28-04-2023, 20:23

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • 28-04-2023, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля
  • 28-04-2023, 10:04

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной

Интересная информация
Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины
  • 28-04-2023, 17:09

Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины

Российское общественники обратились с заявлением провести проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле, которая угодила в скандал. Артистка заявила, что

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори
  • 27-04-2023, 21:45

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори

Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • 28-04-2023, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году