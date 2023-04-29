Актриса РФ Алика Смехова опубликовала фотографию без одежды и макияжа в 55 лет

Алика Смехова раскрыла один из главных секретов красоты и молодости. В социальных сетях актриса, которой исполнилось 55 лет, рассказала, что у нее есть любимый безотказный способ борьбы с усталостью и стрессом. Речь идет о бане.

Знаменитость на днях опубликовала новую фотографию из парной. Она предстала в кадре полностью в обнаженном виде. Свои интимные места артистка прикрыла хвойными ветками.

При этом у Алики отсутствовал макияж. Свой пост Смехова сопроводила подпись:

Когда тяжело, иду в баню, там возрождаюсь! Идите тоже в баню.

Но далеко не все пользователи по-достоинству оценили новый снимок актрисы. Многие полдписчики сравнили ее с Анастасией Волочковой, которая регулярно выкладывает в микроблоге откровенные фото из бани.