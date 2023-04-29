Диетолог Нефёдова: Неправильно приготовленный шашлык может нанести здоровью вред

Неправильно приготовленный шашлык опасен для здоровья. Об рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.

По словам нутрициолога, во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения, повышающие риск рака кишечника и поджелудочной железы. Чрезмерное употребление обугленного мяса, а также вдыхание дыма от гриля провоцирует респираторные и сердечно-сосудистые болезни.

Поэтому экспер советует применять постные куски мяса, а также не пренебрегать мариновкой. Но самое главное, не передерживать его на огне.

«Готовить шашлык желательно на низких температурах, не передерживать, избегать подгорания, обугливания. Маринование с лимонным соком, уксусом и вином уменьшает образование вредных веществ до 90%. Добавление трав и специй (орегано, розмарина, чеснока) тоже оказывает защитное действие против канцерогенов», подчеркнула врач.