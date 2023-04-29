Диетолог Нефёдова: Неправильно приготовленный шашлык может нанести здоровью вред

Неправильно приготовленный шашлык опасен для здоровья. Об рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.
По словам нутрициолога, во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения, повышающие риск рака кишечника и поджелудочной железы. Чрезмерное употребление обугленного мяса, а также вдыхание дыма от гриля провоцирует респираторные и сердечно-сосудистые болезни.
Поэтому экспер советует применять постные куски мяса, а также не пренебрегать мариновкой. Но самое главное, не передерживать его на огне.