Дмитрий Дибров больше не ведёт шоу «Кто хочет стать миллионером»

63-летний уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров больше не ведёт популярное телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером». 29 апреля 2023 года на «Первом канале» вышел первый выпуск нового сезона игры. Однако в кресле ведущей была знаменитая российская исполнительница Юлианна Караулова.

Нужно напомнить, что Дибров вёл интеллектуальное шоу в 1999-2000 годах. Еще тогда программа называлась «О, счастливчик!». Также он был бессменным лицом проекта в 2008-2022 годах. Во многом благодаря шоу Дмитрий стал более известен широкой аудитории.





На фоне увольнения телеведущего с Первого канала жена шоумена сообщила об отъезде семьи из страны. Как стало известно, пара с детьми уехала в страны Африки.