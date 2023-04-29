Дочь убитого солиста «Ласкового мая» вышла замуж за Юрия Ростоцкова и родила дочь

Андрей Разин рассказал о судьбе дочери Игоря Анисимова, солиста группы "Ласковый май". Сегодня музыканту могло исполнится 50 лет.

Когда Игорю было всего 16 лет, он написал письмо продюсеру и приложил запись одного своего выступления. Разину голос и исполнение молодого артиста понравилось. Он как-раз в то время искал солистов для коллектива "Ласковый май". Анисимов стал одним из них.

У исполнителя вскоре родилась дочь Кристина. Девушка также занимается музыкой. Она обожает песни своего отца. Сейчас молодая артистка замужем за экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Ростоцким. Пара воспитывает общую дочь.

Напомним, что Кристина стала сиротой в детстве. Ее мать умерла, а отца убили во время пьяной ссоры в 2013 году. Игорь получил тяжелые ножевые ранения брюшной полости. На момент смерти Анисимову было всего 39 лет.