«Это не то, над чем нужно шутить». Что пишут в Сети о новом юмористическом шоу Галустяна

На ТНТ прошла премьера нового шоу Михаила Галустяна «Галустян+». На канале анонсировали яркие и неожиданные шутки на актуальные нынче темы. Однако премьерный выпуск у большинства зрителей вызвал недовольство.

Пользователи Сети оставили много негативных комментариев, выразив недоумение и даже отвращение. Многие юзеры обратили внимание на грубость и вульгарность телешоу. Раскритиковали Галустяна за попытку реанимировать старых персонажей из легендарной программы «Наша Russia».

Как отмечали зрители, такой юмор не актуален и не интересен. Публика удивляется, почему никто из комиков не может придумать что-то новое.

По мнению общественности, Михаил должен остановиться и не пытаться вернуть людей в прошлое. Кроме того, пользователи обратили внимание на то, что поведение и шутки ведущего не соответствуют его возрасту, что они неуместные и натасканные.