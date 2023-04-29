Каким зрители запомнят заслуженного артиста Сергея Колесникова

Заслуженный артист Российской Федерации, советский и российский актер Сергей Колесников умер 29 апреля. Предварительная причина смерти - инсульт.

Актер прославился не только как ведущий передачи «Фазенда» на Первом канале. Он играл в театре, а также снимался в кино и занимался озвучкой. К примеру, голосом Колесникова говорил Джеймс Бонд в проектах 60-80-х годов. Кроме того, у актера сложилась успешная карьера в Голливуде. Он в свое время сыграл чиновника-коррупционера с Брюсом Уиллисом в «Крепком орешке».