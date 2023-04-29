Караулова стала новой ведущей программы «Кто хочет стать миллионером»

Российская эстрадная исполнительница, которая является бывшей солисткой группы 5sta Family и финалисткой проекта «Фабрика звезд-5» Юлианна Караулова стала новой ведущей популярного телешоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сегодня проинформировала пресс-служба «Первого канала».

«Передача „Кто хочет стать миллионером?“ вернулась в эфиры „Первого канала“. Ведущей этой игры стала Юлианна Караулова», — сказано в заявлении пресс-службы.

Как уточняется, программа будет выходить на «Первом канале» каждую субботу в 18:20 (московское время). Сама певица заявила, что сильно переживает, как аудитория известного шоу ее примет.