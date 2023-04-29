Ларионов проинформировал об интригах в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует
Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же
В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени
Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации
В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной
Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году
Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней
Российское общественники обратились с заявлением провести проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле, которая угодила в скандал. Артистка заявила, что
Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом