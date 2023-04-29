Ларионов проинформировал об интригах в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ

Илья Ларионов проинформировал об интригах в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ. Ведущий программы рассказал о недавней поездке в Сочи, где трое участников согласились помочь вдове.

Марьяна Романова, Виктория Райдос, Лина Джебисашвили должны были встретится с Александрой, которая столкнулась с паранормальными явлениями после кончины мужа. Как рассказала женщина, в час, когда скончался ее супруг, в доме происходят странные вещи. Она не знает, как с этим справиться. Ларионов вспомнил, что во время работы своей выходкой поделилась одна участница.

«Райдос сообщила мне, что она унесла с собой эту тварь. В своей книге», — сказал ведущий.

В это время Романова первой проводила ритуал по изгнанию потусторонней силы. После проделанной работы она заявила о довольно легком обряде. Поэтому Илья задался вопросом, является ли это совпадением.