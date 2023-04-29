Лариса Долина в рваных джинсах появилась в компании сразу 2-х молодых красавцев

Ларисе Долиной исполнилось 67 лет, хотя поверить в это сложно. Певица всегда выглядит моложаво. К тому же, последние несколько лет звезде эстрады убавляют возраст яркий макияж и модные образы.

Несмотря на возраст, Долина не считает, что ей нельзя носить шорты или мини-платья. Хотя многие фанаты думают совершенно иначе.

На днях в соцсетях артистки появилось новое видео. На нем Лариса Александровна предстала в окружении молодых красавцев. Долина прошлась по улицам Москвы. Знаменитость предпочла салатовую рубашку, джинсовую куртку и широкие рваные джинсы с разрезами на коленях.

Выглядела певица бесподобно. Однако больше всего изумления вызвал стиль одежды. Фанаты ахнули. Некоторые подписчики отметили, что Ларисе не писаны никакие правила и что исполнительница снова молодится.