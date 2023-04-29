МК: У самой старой матери в Украине, родившей в 66 лет, отобрали дочь

66-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная оказалась в эпицентре скандала. У самой возрастной матери в Украине (ее дочь появилась на свет в 2011 году с помощью ЭКО) отобрали ребенка после пронзительного поста наследницы Ани в одной из соцсетей.

Ребята, мне это надоело, решила рассказать, извините, что с ошибками. Долго терпела и вот сорвалась. Мама сдирает трусы и носки с меня, рвет одежду, не дает мне мыться, стирать вещи, царапает, бьет...

25 апреля последовало продолжение истории. На аудиозаписи ребенок жалуется на запрет матери делать офтальмологическую операцию: "... без нее могу остаться с косоглазием!". На это Валентина отвечает отказом.

Исполком Черниговского городского совета 25 апреля утвердил решение о немедленном изъятии ребенка у Подвербной. В ходе разговора несовершеннолетняя подтвердила все слова из собственных публикаций. Также Аня попросила взрослых забрать ее от горе-матери.