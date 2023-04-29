Наталия Власова впервые вышла на связь после сложной операции и пребывания в коме

Артистка прокомментировала свое состояние. Знаменитость выразила признательность всем тем, кто ее поддерживал в столь трудный период.

Считаю, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько есть добрых людей, кто мои друзья. Спасибо большое за поддержку, удивительные, прекрасные люди! Тронута до глубины души, мне намного лучше, я уже дома, — отметила Наталия.