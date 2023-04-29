Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова

Фильм «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой полюбился многим в том числе за игру Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. На съемочной площадке актеры могли не встретиться, если бы режиссер пригласила на главную роль Нонну Мордюкову. Но поскольку подходящего партнера не нашлось, Лиознова выбрала Доронину.

По сюжету артистка играет скромную деревенскую жительницу Нюру, но на площадке Татьяна вела себя иначе. Порой приходилось в вносить правки в сценарий, поскольку на площадке Доронина проявляла свой непростой характер.

Но с Ефремовым она играла прекрасно. Многие думали, что между актерами роман. Только спустя несколько лет бывшие партнеры по фильму оказались по разные стороны баррикад. Это произошло после разделения МХАТ. Однажды Доронина сообщила, что именно Ефремов театральную труппу расколол.

Что стало причиной негативной риторики артистки в адрес коллеги, до сих пор не известно. Но поговаривают, что это творческая ревность к его успеху.