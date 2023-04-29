«Они 100% заразятся»: как в Петербурге возник очаг кори и чем она так опасна

В Петербурге стремительно растёт количество заболевших корью. С января по апрель 2023 года подтвержден уже 31 случай кори (включая 13 детей). Завозных случаев восемь.

Вирус кори очень заразен, индекс контагиозности - 100%. Это означает, что если не привитой человек встретится с заболевшим корью, он заболеет с вероятностью 100%! Человек заразный в конце инкубационного периода, то есть до развития симптомов, за 4-5 дней до их появления. Первые симптомы появляются через 10-11 дней после контакта. Только на 13 день начинает появляться сыпь: сперва на лице, затем на груди, спине, животе, руках, ногах.

Течение кори имеет тяжелые осложнения, после перенесенного недуга снижается иммунитет от одного до трех месяцев, что делает организм уязвимым для любых заболеваний, включая туберкулез.

Наиболее очевидное объяснение вспышки — увеличение непривитых в популяции. Речь идет о коллективном иммунитете, о котором мы часто слышим. Если в популяции большинство привито, те, кто не был привит, никогда не встретятся. А вот если вокруг него будут люди, не имеющие иммунитета к кори, они 100% заразятся, а затем заболеют. Чем больше непривитых, тем выше вероятность встречи.