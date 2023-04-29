Павел Прилучный побывал на концерте у своих детей и рассказал об их успехах

Павел Прилучный воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Сына актер направил в спорт, дочь - в искусство. По мнению популярного артиста, они с экс-женой правильно выбрали кружки для наследников в зависимости от их предпочтений и талантов.

Недавно Павел похвастался достижениями дочери. Прилучный побывал на концерте Мии. Девочка в серебристом платье спела песню про дружбу из знаменитого мультфильма «Маша и Медведь». Как отмечается, во время дебюта наследница звезды держалась уверенно. Выглядела 7-летняя девочка в этом амплуа великолепно.

Прилучный решил выразить благодарность всем педагогам.

Поклонники, в свой черед, заметили, что девочка выросла и повзрослела. Фанаты считают, что с каждым годом Мия становится похожей на звездную маму.



