Садальский в день рождения Удовиченко признался в своих чувствах к заслуженной артистке

Станислав Садальский сегодня решил поздравить свою коллегу по творческому цеху с днём рождения. Поэтому скандально известный артист написал слова поздравления Ларисе Удовиченко, а заодно признался в своих чувствах к ней.

Сегодня Заслуженной артистке РСФСР, Народной артистке России исполнилось 68 лет. С праздником знаменитость поздравили многие деятели шоубизнеса и кинематографа. Не остался в стороне Садальский. Он признался, что по-прежнему безумно любит Ларису Ивановну и восхищается ее талантом, несмотря ни на что.

Удовиченко, по признанию Станислава, держит на него обиду. Однако это не мешает 71-летнему артисту надеяться на возобновление общения между ними.