Шоу-бизнес РФ за неделю: Блиновскую задержали, группа «Тату» воссоединилась, Власова – под ИВЛ и ссора Киркорова с Зеленским

На минувшей неделе стало известно, что группа Тату воссоединится, хотя пока что на один вечер. Произойдет это в Петербурге ради выступления на футбольном матче «Зенит» – «Спартак», который состоится 7 мая на «Газпром Арене».

На этой неделе Филипп Киркоров рассказал, что давно дружил с Владимиром Зеленским. А когда актер стал президентом Украины, прекратил общение с поп-королем. Во время дружбы с артистом материальное положение комика было плачевным, а его коллега из РФ делал все, чтобы помочь.

Практически все внимание общественности было приковано к Наталье Власовой. Певицу ввели в медикаментозную кому из-за проблем с сердцем, провели сложную операцию (коронарное шунтирование) и после этого подключили к ИВЛ. К счастью, исполнительницу уже выписали домой.

Известную блогершу Елену Блиновскую 27 апреля задержали на границе. По данным следователей, она задолжала государству 918 миллионов рублей налогов. Девушку доставили в СК и предъявили обвинение. В пятницу звезда соцсетей оказалась на скамье подсудимых. Следователи запросили меру пресечения в виде домашнего ареста.



