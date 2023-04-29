Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе. Однако в комментарии популярного блогера по существу нет однозначной оценки события, а прямую критику в адрес городского руководства канал и вовсе решил не отражать в своем материале.

В минувшую среду, 26 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания города, посвященном проделанной работе и дальнейшим планам правительства Северной столицы. В экспертном сообществе выступление градоначальника подвергли резкой критике, отметив несоответствие озвученных им данных реальному положению вещей по ряду важнейших городских сфер, а также обратив внимание на нелепость мероприятия в целом и слабые ораторские качества Александра Дмитриевича.

Свое мнение о выступлении Беглова высказал также популярный блогер и публицист Дмитрий Goblin Пучков, опубликовав в пятницу, 28 апреля, соответствующий пост в Telegram. Этим воспользовался подконтрольный Смольному телеканал «Санкт-Петербург» в попытке задать прошедшему мероприятию более позитивный тон в медийном пространстве.

Так, авторы материала под названием «Новый мост, метро, бюджет: Дмитрий Goblin Пучков выделил главное в отчете губернатора в ЗакСе» пишут, что блогер, изучив все сказанное петербургским губернатором с неподдельным интересом, якобы «высоко оценил» его выступление в городском парламенте. Как уточняет телеканал, «Пучков отметил, что процент исполнения бюджета на уровне 99,1%, о чем в Мариинском дворце рассказал Александр Беглов, это лучший показатель на последние десять лет».

Однако Дмитрий Юрьевич, комментируя данную часть отчета градоначальника, не дает однозначно позитивной оценки бюджетным показателям Смольного. Он ссылается либо наслухи, либо на заявления самих представителей городских властей, используя при этом термин «говорят», который подчеркивает, что публицист не опирается в своем высказывании на реальную статистику.

«В речи своей губернатор рассказал всякое. Например, сообщил, что расходы города Петербурга за прошлый год составили 1 триллион 43 миллиарда рублей (ничего себе). Бюджет исполнили на 99,1%. Говорят, это наилучший показатель за последние 10 лет», – пишет Дмитрий Пучков.

Также телеканал приводит цитату блогера о планах начала строительства Большого Смоленского моста, подготовка к которому стала еще одним важным моментом, озвученным губернатором в стенах Мариинского дворца.

«Для тех, кому не повезло жить в Питере – это впервые за последние 40 (сорок) лет построят (есть надежда) разводную переправу через Неву. Для нас – событие», – отмечает Пучков.

Но и в этой части комментария публицист лишь выражает надежду на успешную реализацию проекта, который действительно станет для жителей Северной столицы большим событием в случае завершения строительства. Но стоит отметить, что подобного рода инициативы при губернаторе Беглове нередко «замораживаются» или даже полностью отменяются на фоне регулярных переносов сроков строительства важнейших для города инфраструктурных объектов.

Упомянул Пучков и планы Смольного по развитию метро, что сотрудники телеканала также поспешили представить в качестве «высокой оценки» выступления градоначальника. Но, по сути, блогер прямо указал на низкие темпы развития петербургской подземки и серьезное отставание этого направления от Москвы, а закупку новых вагонов, которую просмольнинские СМИ и паблики выдают за «достижение» губернатора, по мнению Пучкова, следовало провести уже давно, особенно учитывая степень износа подвижного состава.

«А в 2024 году должны открыть станции метро «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», которые сейчас в работе. Хотелось бы побольше, как в Москве, но даже так – очень хорошо. Сказал, что для нашего метро будет закуплено 950 новых вагонов «Балтиец». Давно пора», – считает Дмитрий Юрьевич.

При этом телеканал «Санкт-Петербург» решил опустить ту часть публикации Пучкова, где блогер прямо критикует губернатора Беглова за недостаточное взаимодействие с жителями Северной столицы, а также объясняет причину, по которой все сказанное градоначальником он действительно изучил с неподдельным интересом. По мнению публициста, представители власти должны выступать постоянно, – как с отчетами в парламенте, так и перед горожанами, – но такое в Петербурге происходит нечасто.

«Представители власти должны выступать постоянно. И не только перед Законодательным собранием, но и перед народом в целом. Как с отчетами, так и с духоподъемными речами. Это норма и делать это надо регулярно. В целом – изучил все сказанное с неподдельным интересом. Ибо нечасто такое бывает. А надо часто. И регулярно», – подчеркивает Дмитрий Пучков.

Напомним, политолог и основатель сервиса измерения репутации Pravdaserm Борис Григорьев, комментируя ранее растущее в Петербурге общественное недовольство деятельностью губернатора Александра Беглова, обращал внимание на полное неумение команды градоначальника работать над его имиджем и выстраивать прямую и понятную коммуникацию с петербуржцами.