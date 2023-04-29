Yandex.RTB

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Image 16+
Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе. Однако в комментарии популярного блогера по существу нет однозначной оценки события, а прямую критику в адрес городского руководства канал и вовсе решил не отражать в своем материале.

В минувшую среду, 26 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания города, посвященном проделанной работе и дальнейшим планам правительства Северной столицы. В экспертном сообществе выступление градоначальника подвергли резкой критике, отметив несоответствие озвученных им данных реальному положению вещей по ряду важнейших городских сфер, а также обратив внимание на нелепость мероприятия в целом и слабые ораторские качества Александра Дмитриевича.

Свое мнение о выступлении Беглова высказал также популярный блогер и публицист Дмитрий Goblin Пучков, опубликовав в пятницу, 28 апреля, соответствующий пост в Telegram. Этим воспользовался подконтрольный Смольному телеканал «Санкт-Петербург» в попытке задать прошедшему мероприятию более позитивный тон в медийном пространстве. 

Так, авторы материала под названием «Новый мост, метро, бюджет: Дмитрий Goblin Пучков выделил главное в отчете губернатора в ЗакСе» пишут, что блогер, изучив все сказанное петербургским губернатором с неподдельным интересом, якобы «высоко оценил» его выступление в городском парламенте. Как уточняет телеканал, «Пучков отметил, что процент исполнения бюджета на уровне 99,1%, о чем в Мариинском дворце рассказал Александр Беглов, это лучший показатель на последние десять лет». 

Однако Дмитрий Юрьевич, комментируя данную часть отчета градоначальника, не дает однозначно позитивной оценки бюджетным показателям Смольного. Он ссылается либо наслухи, либо на заявления самих представителей городских властей, используя при этом термин «говорят», который подчеркивает, что публицист не опирается в своем высказывании на реальную статистику.

«В речи своей губернатор рассказал всякое. Например, сообщил, что расходы города Петербурга за прошлый год составили 1 триллион 43 миллиарда рублей (ничего себе). Бюджет исполнили на 99,1%. Говорят, это наилучший показатель за последние 10 лет», – пишет Дмитрий Пучков.

Также телеканал приводит цитату блогера о планах начала строительства Большого Смоленского моста, подготовка к которому стала еще одним важным моментом, озвученным губернатором в стенах Мариинского дворца.

«Для тех, кому не повезло жить в Питере – это впервые за последние 40 (сорок) лет построят (есть надежда) разводную переправу через Неву. Для нас – событие», – отмечает Пучков.

Но и в этой части комментария публицист лишь выражает надежду на успешную реализацию проекта, который действительно станет для жителей Северной столицы большим событием в случае завершения строительства. Но стоит отметить, что подобного рода инициативы при губернаторе Беглове нередко «замораживаются» или даже полностью отменяются на фоне регулярных переносов сроков строительства важнейших для города инфраструктурных объектов.

Упомянул Пучков и планы Смольного по развитию метро, что сотрудники телеканала также поспешили представить в качестве «высокой оценки» выступления градоначальника. Но, по сути, блогер прямо указал на низкие темпы развития петербургской подземки и серьезное отставание этого направления от Москвы, а закупку новых вагонов, которую просмольнинские СМИ и паблики выдают за «достижение» губернатора, по мнению Пучкова, следовало провести уже давно, особенно учитывая степень износа подвижного состава.

«А в 2024 году должны открыть станции метро «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», которые сейчас в работе. Хотелось бы побольше, как в Москве, но даже так – очень хорошо. Сказал, что для нашего метро будет закуплено 950 новых вагонов «Балтиец». Давно пора», – считает Дмитрий Юрьевич.

При этом телеканал «Санкт-Петербург» решил опустить ту часть публикации Пучкова, где блогер прямо критикует губернатора Беглова за недостаточное взаимодействие с жителями Северной столицы, а также объясняет причину, по которой все сказанное градоначальником он действительно изучил с неподдельным интересом. По мнению публициста, представители власти должны выступать постоянно, – как с отчетами в парламенте, так и перед горожанами, – но такое в Петербурге происходит нечасто.

«Представители власти должны выступать постоянно. И не только перед Законодательным собранием, но и перед народом в целом. Как с отчетами, так и с духоподъемными речами. Это норма и делать это надо регулярно. В целом – изучил все сказанное с неподдельным интересом. Ибо нечасто такое бывает. А надо часто. И регулярно», – подчеркивает Дмитрий Пучков.

Напомним, политолог и основатель сервиса измерения репутации Pravdaserm Борис Григорьев, комментируя ранее растущее в Петербурге общественное недовольство деятельностью губернатора Александра Беглова, обращал внимание на полное неумение команды градоначальника работать над его имиджем и выстраивать прямую и понятную коммуникацию с петербуржцами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

Сегодня, 12:03

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

27-04-2023, 15:58

Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

26-04-2023, 15:17

Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

24-04-2023, 23:23

В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

22-04-2023, 14:23

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

22-04-2023, 13:19

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

21-04-2023, 23:58

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

20-04-2023, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

19-04-2023, 19:33

Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

19-04-2023, 12:06

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

18-04-2023, 19:20

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

18-04-2023, 14:58

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

17-04-2023, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

13-04-2023, 14:38

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

12-04-2023, 23:13

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

12-04-2023, 17:35

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

12-04-2023, 12:32

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

10-04-2023, 16:55

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • Вчера, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь
  • 27-04-2023, 13:21

В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой
  • Сегодня, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

Кристина Орбакайте сделала официальное заявление о переносе гастрольного тура по Германии
  • Вчера, 11:47

Кристина Орбакайте сделала официальное заявление о переносе гастрольного тура по Германии

Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • Вчера, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля
  • Вчера, 10:04

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной

Интересная информация
Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Сегодня, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • Вчера, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников
  • 27-04-2023, 15:58

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом

Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения
  • 26-04-2023, 18:38

Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения

Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил