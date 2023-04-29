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Состояние здоровья телеведущего РФ Бориса Корчевникова стремительно ухудшается после операции

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Долгое время Борис Корчевников скрывал свой недуг. Однажды в эфире ток-шоу ведущий признался, что у него обнаружили в голове опухоль и он даже перенес трепанацию черепа.

На фоне тяжелого заболевания журналист потерял слух. В 2022 году Борису провели несколько операций, которые, как ожидалось, остановят развитие недуга. Но Корчевникову становится только хуже.

Хирургическое вмешательство не спасло звезду ТВ от потери слуха. Несколько месяцев назад он появился со специальным прибором, без которого не может говорить с окружающими. Понять речь телеведущему помогает устройство, которое выводит на экран гаджета сказанное.

Теперь же зрители обратили внимание на то, что на фоне недуга у Корчевникова изменилась мимика, его речь замедлилась. Когда Борис волнуется и переживает, ему каждое слово дается тяжело.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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