Sport24: Шутка о генсеке СССР Хрущеве загубила жизнь звезде «Карнавальной ночи» Юрию Белову

Юрий Белов - звезда советского кинематографа. Он снимался во многих культовых фильмах. Но его жизнь в одно мгновение изменилась из-за нелепой случайности.

По собственным рассказам Белова, он любил выпить, а выпив — поговорить. Однажды во время посиделок в ресторане Дома кино Юрий позволил себе неосторожные слова о Хрущеве: сказал, Никиту Сергеевича снимут скоро. После того, как эти слова дошли до вышестоящих органов, они захотели испортить жизнь обидчику лидера страны. Белову грозил тюремный срок. Чтобы спасти любимого артиста, его объявили невменяемым, отправив в психиатрическую больницу. Там актер пробыл недолго, но этого хватило, чтобы испортить ему психику.

После выхода из клиники Белов оказался не востребованным, поскольку за ним закрепилось клеймо «сумасшедшего». Поговаривали, что Белов хотел покончить с собой, поэтому его госпитализировали в лечебницу, а история с генсеком СССР стала «прикрытием».

После выхода из психушки артист снялся в 20 фильмах, в которых играл эпизодические роли. Роль работника кладбища в драме «Двое и одна» в 1988 году для него стала последней. 31 декабря 1991 года у Юрия после возвращения из бани прихватило сердце. Умер он на 62-м году жизни.