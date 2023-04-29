Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта

Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69 году жизни. Об этом поведал его сын Иван.

«Инсульт… В Склифосовского», — произнес наследник актера.

При этом от подробностей молодой человек отказался.

Добавим, что на счету у Сергея Колесникова более 50 ролей. Среди самых ярких роли в фильмах «Петербургские тайны», «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть», «Неуловимая четверка».

Также он известен тем, что в течении долгого периода времени вел программу «Фазенда». Сын артиста тоже является актером. Иван активно принимает участие в постановках.