Телеведущий Борис Кочевников уже не может работать без специальных аппаратов

Генеральный продюсер канала «Спас» много лет работает на российском ТВ, однако в последнее время у него возникают часто проблемы с речью. Несколько лет назад Борис Корчевников перенес на слуховом нерве сложную операцию.

По словам ведущего, ему непросто общаться с другими людьми, однако он надеется, что со временем сможет вернуть здоровье. А недавно Борис появился на публике со специальным прибором для распознавания речи. Слова собеседника появляются на экране, а Корчевников их читает.

Виталий Гогунский, который недавно стал гостем передачи Корчевникова, отметил, что ведущий без гаджета не может работать.

«Ему определенные гаджеты помогают. Устройство считывает речь и в письменном виде представляет ее на экране. Корчевников — Бетховен отечественной журналистики», — высказался Гогунский.