В 11-ом сезоне вокального телешоу «Голос» завершился этап поединков участников

На Первом канале продолжается популярное вокальное шоу «Голос». В первом этапе «Слепых прослушиваний» каждый из наставников – Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков – выбирают по 12 участников. Но Пресняков упросил руководство проекта взять к себе сразу 13 вокалистов. До второго этапа конкурса не было известно, пошли ли организаторы артисту на встречу.

Второй отборочный тур представляет собой баттлы среди участников команд. Каждый член жюри формирует дуэты, готовит номер и после выступления решает, кто проходит, а кто выбывает.

«Поединки» длились два выпуска, однако для музыкантов они оказались сложнее, чем «Слепые прослушивания», поскольку в этом году было много сильных участников. В конце второго этапа наставник выбирает по шесть участников, которые проходят в третий этап – «Красный стул». На следующей неделе вокалисты будут выступать не в дуэтах, а индивидуально. Кто пройдет дальше – скоро увидим.