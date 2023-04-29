Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует
В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая
Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет
В семье ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва возникла в семье непростая ситуация. Произошло это после его увольнения с
Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени
Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации
Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней
Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом
Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил
Употребление каши с молоком на завтрак может навредить здоровью человека. Об этом гражданам РФ рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По