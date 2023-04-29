В Екатеринбурге жители пожаловались на нашествие клопов

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на нашествие клопов. Люди утверждают, что по вечерам насекомые буквально облепляют окна.

Речь идет о безвредных для человека клопах, которые летят на свет с наступлением сумерек и глубокой ночью. Они могут подниматься на уровень средней двадцатиэтажной «свечки».

При этом сообщается, что никакой угрозы они не несут. Впрочем, клопы источают очень противный и специфический запах – но только тогда, когда их раздавить.

Как объясняют ученые, начало мая является традиционным периодом для этой живности, который вскоре закончится. Специалисты утверждают, что даже если на окне сидят много клопиков, беспокоиться не стоит.