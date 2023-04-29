Yandex.RTB

В Екатеринбурге жители пожаловались на нашествие клопов

Image 16+
В Екатеринбурге жители пожаловались на нашествие клопов
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на нашествие клопов. Люди утверждают, что по вечерам насекомые буквально облепляют окна.

Речь идет о безвредных для человека клопах, которые летят на свет с наступлением сумерек и глубокой ночью. Они могут подниматься на уровень средней двадцатиэтажной «свечки».

При этом сообщается, что никакой угрозы они не несут. Впрочем, клопы источают очень противный и специфический запах – но только тогда, когда их раздавить.

Как объясняют ученые, начало мая является традиционным периодом для этой живности, который вскоре закончится. Специалисты утверждают, что даже если на окне сидят много клопиков, беспокоиться не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Они 100% заразятся»: как в Петербурге возник очаг кори и чем она так опасна

Вчера, 22:12

В Екатеринбурге жители пожаловались на нашествие клопов

Вчера, 21:50

Актер Иван Колесников почтил память своего покойного отца и опубликовал архивное видео с ним

Вчера, 21:42

Шоу-бизнес РФ за неделю: Блиновскую задержали, группа «Тату» воссоединилась, Власова – под ИВЛ и ссора Киркорова с Зеленским

Вчера, 21:30

Дмитрий Дибров больше не ведёт шоу «Кто хочет стать миллионером»

Вчера, 21:24

«Это не то, над чем нужно шутить». Что пишут в Сети о новом юмористическом шоу Галустяна

Вчера, 21:12

Великий математик из США Джон Нэш сошел с ума и слег в психбольницу

Вчера, 21:03

Караулова стала новой ведущей программы «Кто хочет стать миллионером»

Вчера, 20:55

22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде сообщили об отношениях с парнем

Вчера, 19:04

МК: У самой старой матери в Украине, родившей в 66 лет, отобрали дочь

Вчера, 18:49

Жена юмориста Петросяна Татьяна Брухунова вступилась за сменившего имидж Киркорова

Вчера, 18:43

Садальский в день рождения Удовиченко признался в своих чувствах к заслуженной артистке

Вчера, 18:33

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева показала свою фигуру в откровенном купальнике

Вчера, 18:27

Наталия Власова впервые вышла на связь после сложной операции и пребывания в коме

Вчера, 18:21

Жанна Эппле заявила о своих планах уехать из Москвы

Вчера, 18:11

Диетолог Нефёдова: Неправильно приготовленный шашлык может нанести здоровью вред

Вчера, 18:03

Каким зрители запомнят заслуженного артиста Сергея Колесникова

Вчера, 17:57

Ларионов проинформировал об интригах в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ

Вчера, 17:47

Валерий Баринов заявил, что актер РФ Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Вчера, 16:10

Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала

Вчера, 15:55

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени
  • Вчера, 22:21

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • Вчера, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать
  • 28-04-2023, 20:23

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • 28-04-2023, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля
  • 28-04-2023, 10:04

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной

Интересная информация
Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины
  • 28-04-2023, 17:09

Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины

Российское общественники обратились с заявлением провести проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле, которая угодила в скандал. Артистка заявила, что

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори
  • 27-04-2023, 21:45

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори

Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • 28-04-2023, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году