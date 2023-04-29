Валерий Баринов заявил, что актер РФ Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Ведущий «Фазенды», заслуженный артист РФ Сергей Колесников недавно перенес инсульт. Об этом сообщил Валерий Баринов. Известие о смерти коллеги стало потрясением для артиста, поскольку о смерти давнего знакомого он узнал лишь сейчас.

Баринов рассказал, что могло стать причиной смерти ведущего.

«Ой, Сережа умер, елки-палки! Не знал. Знал только, что у него инсульт. 20-21 апреля играл в Московском театре имени Ермоловой в спектакле у Меньшикова. Там встретил Игоря Золотовицкого. Мы давно не виделись, разговорились. Он мне сказал: ”Знаешь, что у Колесникова инсульт”», — вспоминает артист.

Баринов добавил, что в свое время снимался с Колесниковым в фильме «Петербургские тайны»:

«Он был очень добрым, открытым человеком. Он всегда был готов к общению, помощи. Без комплексов».