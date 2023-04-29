Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала

Поклонники популярного телевизионного сериала «Сваты» хорошо помнят первого супруга Ольги Николаевны Юрия Анатольевича. По сценарию, мужчина внезапно умер.

Известно, что Ольга Николаевна во второй раз вышла замуж уже в преклонном возрасте. Почему режиссеры решили «похоронить» Юрия Анатольевича? По словам исполнительницы роли Валюхи, актрисы Татьяна Кравченко, на такое решение повлиял не режиссерский замысел. Оказывается, Анатолий Васильев, сыгравший эту роль, раздражал весь творческий коллектив, поэтому его персонажа похоронили и удалили из сценария. Ольгу Николаевну же выдали замуж за иного мужчину.

В кино нередко случается, что характер героя не соответствует характеру актера. Оказалось, что такой ход спас «Сваты», поскольку после этого отсняли еще несколько сезонов.