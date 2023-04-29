Yandex.RTB

Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала

Image 16+
Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала
Знаменитости
Фото из открытых источников

Поклонники популярного телевизионного сериала «Сваты» хорошо помнят первого супруга Ольги Николаевны Юрия Анатольевича. По сценарию, мужчина внезапно умер.

Известно, что Ольга Николаевна во второй раз вышла замуж уже в преклонном возрасте. Почему режиссеры решили «похоронить» Юрия Анатольевича? По словам исполнительницы роли Валюхи, актрисы Татьяна Кравченко, на такое решение повлиял не режиссерский замысел. Оказывается, Анатолий Васильев, сыгравший эту роль, раздражал весь творческий коллектив, поэтому его персонажа похоронили и удалили из сценария. Ольгу Николаевну же выдали замуж за иного мужчину. 

В кино нередко случается, что характер героя не соответствует характеру актера. Оказалось, что такой ход спас «Сваты», поскольку после этого отсняли еще несколько сезонов.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Валерий Баринов заявил, что актер РФ Сергей Колесников перенес инсульт около недели назад

Сегодня, 16:10

Валюха из «Сватов» объяснила, почему режиссеры «похоронили» главного героя сериала

Сегодня, 15:55

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта

Сегодня, 15:54

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Махримах в телесериале «Великолепный век» спустя 12 лет

Сегодня, 15:40

Телеведущий Борис Кочевников уже не может работать без специальных аппаратов

Сегодня, 14:50

Состояние здоровья телеведущего РФ Бориса Корчевникова стремительно ухудшается после операции

Сегодня, 13:15

Лариса Долина в рваных джинсах появилась в компании сразу 2-х молодых красавцев

Сегодня, 13:06

Павел Прилучный побывал на концерте у своих детей и рассказал об их успехах

Сегодня, 12:34

Актриса РФ Алика Смехова опубликовала фотографию без одежды и макияжа в 55 лет

Сегодня, 12:25

Власти Египта раскритиковали Netflix за выбор темнокожей актрисы на роль царицы Клеопатры

Сегодня, 11:29

А вы и не знали! 10 новых сериалов, о которых вы еще не слышали (а зря!)

Сегодня, 10:57

Дочь солиста «Ласкового мая» Игоря Анисимова вышла замуж за певца группы Юрия Ростоцкого

Сегодня, 10:46

Sport24: Шутка о генсеке СССР Хрущеве загубила жизнь звезде «Карнавальной ночи» Юрию Белову

Сегодня, 10:33

В новом выпуске «Голоса» показали танцы хромой Гагариной и рок-н-ролл Преснякова

Сегодня, 10:19

Нежность в «Тополях» только на экране. Татьяна Доронина так и не простила Олега Ефремова

Сегодня, 10:06

Variety: на концерт в честь коронации Карла III пригласят Винни-Пуха

Сегодня, 09:58

В 11-ом сезоне вокального телешоу «Голос» завершился этап поединков участников

Сегодня, 09:49

Комик Павел Воля представил следующего гостя своего нового вечернего шоу

Вчера, 22:58

Стало известно, чем закончился 6-й сезон телесериала «Невский»

Вчера, 22:40

Актриса РФ Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Вчера, 22:24

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • Вчера, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь
  • 27-04-2023, 13:21

В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой
  • Сегодня, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

Кристина Орбакайте сделала официальное заявление о переносе гастрольного тура по Германии
  • Вчера, 11:47

Кристина Орбакайте сделала официальное заявление о переносе гастрольного тура по Германии

Гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии, который был запланирован на 9 мая, отменен из-за возникшего скандала. Певица большую часть времени

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • Вчера, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля
  • Вчера, 10:04

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной

Интересная информация
Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Сегодня, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • Вчера, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников
  • 27-04-2023, 15:58

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

Власти Санкт-Петербурга призывают жителей города приходить на матер-классы по плетению маскировочных сетей, а также созданию окопных свечей. Об этом

Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения
  • 26-04-2023, 18:38

Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения

Политический руководитель Китая Си Цзиньпин сделал заявление руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому по вопросу ядерной войны. Он напомнил