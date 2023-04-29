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Variety: на концерт в честь коронации Карла III пригласят Винни-Пуха

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Variety: на концерт в честь коронации Карла III пригласят Винни-Пуха
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Фото из открытых источников

На концерте, который будет приурочен коронации Карла III, появится Винни-Пух. Об этом пишет ведущий американский еженедельник Variety.

Напомним, что коронация пройдет 6 мая, а концерт - на следующий день. Он состоится на территории Виндзорского замка. Сообщается, что Винни-Пух ранее был гостем королевской семьи. В 2006 году ему направили приглашение на мероприятие в детском саду Букингемского дворца по случаю празднования 80-летия Елизаветы II.

Как отмечает издание, среди других знаменитых гостей концерта будет голливудский актер Том Круз, а также солистка всемирно известной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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