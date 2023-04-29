Великий математик из США Джон Нэш сошел с ума и слег в психбольницу

В 2015 году в ДТП скончался 86-летний математик из США Джон Нэш. Он был известной личностью в научном сообществе, хотя в детстве не отличался тягой к точным наукам.

Повзрослев, Нэш работал над трудами по теории игр. У него были плохие отношения с коллегами из-за замкнутости. Никто не догадывался, что это были первые симптомы страшной болезни.

В 1957 математик начал слышать голоса и говорить о заговоре против США. У него развилась шизофрения. Мужчина лишился друзей, дома, работы. Его считали сумасшедшим. Вскоре друзья нашли хорошего психиатра, который сумел стабилизировать его состояние, но не на долго. Через несколько лет Нэш снова сорвался в безумие. Вырваться из плена безумия ему удалось только 1980-х.

Примечательно, что американский ученый стал первым человеком, которого удостоили Нобелевской и Абелевской премии.