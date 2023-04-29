Власти Египта раскритиковали Netflix за выбор темнокожей актрисы на роль царицы Клеопатры

Власти Египта обвинили компанию Netflix в искажении истории в связи с выбором чернокожей актрисы на роль Клеопатры в новом сериале. В ленте "Королева Клеопатра", которая выходит на экраны 10 мая, главную роль сыграла Адель Джеймс.

Решение о кастингу является "данью многовековому диспуту о расе правителя". Но чиновники Каира отклонили этот аргумент, назвав его "вопиющим историческим заблуждением".